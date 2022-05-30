СМИ: Бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Хорватии
Одного из создателей крупнейшей российской криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в Хорватии, сообщает местная газета 24sata.
По данным издания, 35-летний мужчина был задержан в аэропорту Загреба, куда прибыл из испанской Барселоны. В суде Васильев назвал себя выступающим против российских властей политическим активистом.
Сообщается, что основанием для ареста стал ордер Интерпола, куда обратились власти Казахстана, где Васильева подозревают в мошенничестве на сумму 20 тысяч долларов. Кроме того, правоохранители Белоруссии, России и Китая считают, что с помощью Wex он украл 450 млн евро, однако Васильев все обвинения отрицает.
Это уже третий арест Васильева в Европе. Ранее его задерживали в Италии и в Польше, но местные суды не нашли достаточных оснований для экстрадиции в Казахстан.
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