СМИ: Бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Хорватии

По данным издания, 35-летний мужчина был задержан в аэропорту Загреба, куда прибыл из испанской Барселоны. В суде Васильев назвал себя выступающим против российских властей политическим активистом.

Сообщается, что основанием для ареста стал ордер Интерпола, куда обратились власти Казахстана, где Васильева подозревают в мошенничестве на сумму 20 тысяч долларов. Кроме того, правоохранители Белоруссии, России и Китая считают, что с помощью Wex он украл 450 млн евро, однако Васильев все обвинения отрицает.

Это уже третий арест Васильева в Европе. Ранее его задерживали в Италии и в Польше, но местные суды не нашли достаточных оснований для экстрадиции в Казахстан.

