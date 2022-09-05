Опрос: 4% британцев поддерживают избрание Трасс премьер-министром

Согласно опросу, только 4% британцев ответили, что «очень довольны» избранием Трасс. Ответ "относительно довольны» выбрали 18% респондентов, 50% выбрали вариант «разочарованы», еще 28% не ответили на вопрос.

Ранее в понедельник стало известно, что Трасс победила на выборах министра Великобритании. Политик набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунака получил голоса 60,4 тысячи человек.

