Опрос: 4% британцев поддерживают избрание Трасс премьер-министром

Избрание Лиз Трасс премьер-министром Великобритании полностью поддерживают 4% жителей страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса компании YouGov.

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Согласно опросу, только 4% британцев ответили, что «очень довольны» избранием Трасс. Ответ "относительно довольны» выбрали 18% респондентов, 50% выбрали вариант «разочарованы», еще 28% не ответили на вопрос.

Ранее в понедельник стало известно, что Трасс победила на выборах министра Великобритании. Политик набрала 81,3 тысячи голосов, тогда как ее конкурент экс-министр финансов Риши Сунака получил голоса 60,4 тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Савостьянов
ТЕГИ:ВеликобританияЛиз Трасс
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