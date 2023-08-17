Президент Аргентины не поедет на саммит БРИКС

Президент Аргентины Альберто Фернандес не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщила официальный представитель администрации главы государства Габриэла Серрути, передает ТАСС.

Путин примет участие в саммите БРИКС по видеосвязи

По её словам, южноафриканскую республику отправится министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро. В 2022 году Буэнос-Айрес подал официальную заявку на вступление в организацию.

Саммит БРИКС в этом году пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее стало известно, что ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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