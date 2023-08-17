Президент Аргентины не поедет на саммит БРИКС
17 августа 202320:43
Президент Аргентины Альберто Фернандес не поедет на саммит БРИКС в ЮАР. Об этом сообщила официальный представитель администрации главы государства Габриэла Серрути, передает ТАСС.
По её словам, южноафриканскую республику отправится министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро. В 2022 году Буэнос-Айрес подал официальную заявку на вступление в организацию.
Саммит БРИКС в этом году пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.
Ранее стало известно, что ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru