Президент Аргентины не поедет на саммит БРИКС

По её словам, южноафриканскую республику отправится министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро. В 2022 году Буэнос-Айрес подал официальную заявку на вступление в организацию.

Саммит БРИКС в этом году пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Ранее стало известно, что ООН будет представлена на саммите БРИКС в ЮАР, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

