Байден заявил, что в США очень близки к договоренности по госдолгу
Администрация США и представители Республиканской партии в конгрессе близки к договоренности о повышении потолка государственного долга Соединенных Штатов для предотвращения дефолта. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Как отметил американский лидер, ситуация «выглядит хорошо», договоренность «очень близка», и президент настроен оптимистично. Байден допустил, что решение может быть определено в ближайшие часы.
«Я надеюсь, что к полуночи мы узнаем, сможем ли мы достичь сделки», — цитирует политика ТАСС.
Ранее глава палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выразил уверенность, что дефолта в стране удастся избежать, власти «решат эту проблему», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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