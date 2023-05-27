Байден заявил, что в США очень близки к договоренности по госдолгу

Как отметил американский лидер, ситуация «выглядит хорошо», договоренность «очень близка», и президент настроен оптимистично. Байден допустил, что решение может быть определено в ближайшие часы.

«Я надеюсь, что к полуночи мы узнаем, сможем ли мы достичь сделки», — цитирует политика ТАСС.

Ранее глава палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выразил уверенность, что дефолта в стране удастся избежать, власти «решат эту проблему», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

