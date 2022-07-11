СМИ: Байден стар для второго президентского срока

По его словам, это связано с планами президента баллотироваться на второй срок. Как отмечает обозреватель, уровень энергии главы государства, хотя и впечатляющий для человека его возраста, уже не тот, что был раньше.

Бейкер отмечает, что Байден заметно постарел за последние годы: при ходьбе он часто шаркает, а в ходе публичных выступлений запинается.

Один из последних конфузов, который произошел с американским президентом, случился в ходе поздравления американцев с Днем независимости. Байден забыл фразу «Боже, благослови Америку».

Несколько дней назад Байден в ходе своего выступления прочел технические подсказки вместе с основным текстом.

