Журналистка Fox News заявила о планах демократов избавиться от Байдена

Демократическая партия Соединенных Штатов планирует избавиться от президента Джо Байдена после завершения ноябрьских промежуточных выборов. Об этом заявила обозреватель Fox News Томи Ларен.

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«Демократы собираются подождать и посмотреть, как пойдут дела в ноябре. И когда их разнесут в пух и прах, они обвинят Джо Байдена. Они скажут, что ответственность лежит исключительно на Джо и Камале (Харрис – ред. НСН)», — приводят «Известия» слова Ларен.

Также она отметила, что демократы планировали отправить на следующие выборы вице-президента США Камалу Харрис, однако теперь ее кандидатуру не рассматривают. При этом Ларен выразила предположение, что в 2024 году за кресло в Белом доме от этой партии поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви заявлял, что Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке», передает Ura.ru. При этом бывший госсекретарь США Майк Помпео ранее допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСША
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