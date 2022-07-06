Журналистка Fox News заявила о планах демократов избавиться от Байдена
Демократическая партия Соединенных Штатов планирует избавиться от президента Джо Байдена после завершения ноябрьских промежуточных выборов. Об этом заявила обозреватель Fox News Томи Ларен.
«Демократы собираются подождать и посмотреть, как пойдут дела в ноябре. И когда их разнесут в пух и прах, они обвинят Джо Байдена. Они скажут, что ответственность лежит исключительно на Джо и Камале (Харрис – ред. НСН)», — приводят «Известия» слова Ларен.
Также она отметила, что демократы планировали отправить на следующие выборы вице-президента США Камалу Харрис, однако теперь ее кандидатуру не рассматривают. При этом Ларен выразила предположение, что в 2024 году за кресло в Белом доме от этой партии поборется губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Ранее бывший сенатор-республиканец от штата Колорадо Тед Харви заявлял, что Джо Байден оказался «худшим президентом США в XXI веке», передает Ura.ru. При этом бывший госсекретарь США Майк Помпео ранее допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года, напоминает RT.
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