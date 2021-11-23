Госдеп: США продолжат вводить санкции против «Северного потока - 2»

Соответствующее заявление сделал глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он отметил, что ограничения продолжаться в соответствии с законом «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Прайс отметил, что санкции уже введены в отношении 8 человек и 17 судов.

Во вторник Минфин США объявил о вводе санкций в отношении зарегистрированной на Кипре компании Transadria LTD, которая связана с проектом «Северный поток - 2».





