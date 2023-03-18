Байден заявил, что американским банкам больше ничего не грозит
Банковского кризиса в США не будет, считает президент страны Джо Байден. Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу.
Байден ответил утвердительно на вопрос, успокоилась ли ситуация с банками в Соединенных Штатах.
Ранее в США был закрыт Silicon Valley Bank, это стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в стране после кризиса 2008 года. Ситуация с SVB связана с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, спровоцировавшим обесценивание активов многих структур. Кроме того, в США были закрыты банки Silvergate и Signature Bank.
СМИ предупреждают, что под угрозой банкротства находятся еще около двухсот американских банков.
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