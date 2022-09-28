СМИ: американская разведка наращивает наблюдение за ядерными вооружениями России

Разведслужбы Соединенных Штатов и союзники наращивают наблюдение за ядерными вооружениями России, сообщает Politico со ссылкой на американских должностных лиц.

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Речь идет о наращивании усилия по сбору данных с применением средств воздушной и космической разведки, а также операций в киберпространстве. Таким образом, разведка пытается оценить, возможно ли применение Москвой ядерного оружия на Украине.

Ранее главы офиса президента Украины Подоляк заявил, что Украина считает, что другие страны должны предупредить РФ об ответных действиях на использование ядерного оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:СШАЯдерное Оружие
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