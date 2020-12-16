Словакия вводит локдаун из-за COVID-19

Правительство Словакии приняло решение о введении локдауна с субботы, 19 декабря. Эта мера обусловлена резким ухудшением эпидситуации в стране, сообщил глава Минздрава Марек Крайчи. Он отметил, что в Словакии будет введен запрет на выход граждан из дома – за исключением необходимых случаев. Кроме того, речь идет о закрытии магазинов – за исключением продовольственных, ресторанов, учреждений культуры и спортивных объектов. Помимо этого, руководителям государственных и частных компаний и предприятий рекомендовано, по возможности, перевести сотрудников на «удаленку».

Также сообщается, что все массовые мероприятия в Словакии запрещены. Наступающие праздники, Рождество и Новый год, жителям рекомендуется провести в узком семейном кругу.