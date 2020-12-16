Словакия вводит локдаун из-за COVID-19

Правительство Словакии приняло решение о введении локдауна с субботы, 19 декабря. Эта мера обусловлена резким ухудшением эпидситуации в стране, сообщил глава Минздрава Марек Крайчи. Он отметил, что в Словакии будет введен запрет на выход граждан из дома – за исключением необходимых случаев. Кроме того, речь идет о закрытии магазинов – за исключением продовольственных, ресторанов, учреждений культуры и спортивных объектов. Помимо этого, руководителям государственных и частных компаний и предприятий рекомендовано, по возможности, перевести сотрудников на «удаленку».

Также сообщается, что все массовые мероприятия в Словакии запрещены. Наступающие праздники, Рождество и Новый год, жителям рекомендуется провести в узком семейном кругу.

Столичные власти заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна

Накануне власти Дании, которые ранее ввели ограничения из-за угрозы распространения COVID-19 в 69 муниципалитетах, решили распространить их на всю территорию страны. Об этом министр транспорта королевства Бенни Энгельбрехт сообщил на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что они вводятся в среду, 16 декабря, с 16:00 по местного времени. Эти меры предусматривают дистанционное обучение для школьников с 5 класса и студентов, а также закрытие учреждений культуры и точек общепита. Кроме того, работодателям рекомендуется отправить на удаленную работу максимальное число сотрудников.

Также сообщается, что главной рекомендацией для всех жителей королевства, по-прежнему, остается максимально возможное нахождение дома и ограничение контактов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусСловакия
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