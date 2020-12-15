Столичные власти заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна

Столичные власти надеются избежать тотального локдауна и не планируют закрывать заведения общепита. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По словам Немерюка, оснований для полного локдауна и закрытия столичных кафе и ресторанов нет.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что усиление коронавирусных ограничений в Москве возможно при условии, если здравоохранение перестанет справляться с потоком пациентов. Кроме того, градоначальник отверг необходимость дополнительных ограничений в период новогодних праздников.

Согласно указу мэра, все развлекательные заведения и столичный общепит до 15 января смогут работать лишь до 23 часов. Ограничения не распространяются на службы доставки, а также блюда и напитки навынос.

