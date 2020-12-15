Столичные власти заявили об отсутствии предпосылок для полного локдауна
Столичные власти надеются избежать тотального локдауна и не планируют закрывать заведения общепита. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
По словам Немерюка, оснований для полного локдауна и закрытия столичных кафе и ресторанов нет.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что усиление коронавирусных ограничений в Москве возможно при условии, если здравоохранение перестанет справляться с потоком пациентов. Кроме того, градоначальник отверг необходимость дополнительных ограничений в период новогодних праздников.
Согласно указу мэра, все развлекательные заведения и столичный общепит до 15 января смогут работать лишь до 23 часов. Ограничения не распространяются на службы доставки, а также блюда и напитки навынос.
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