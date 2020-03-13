США пообещали немедленно начать поставки нефти в Белоруссию
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Владимиром Макеем заявил, что американские компании готовы незамедлительно начать поставки нефти в республику по рыночным ценам.
В сообщении пресс-службы Госдепа отмечается, что стороны также обсудили варианты наращивания двусторонних деловых связей, в том числе визит в Минск в этом году торговой делегации США высокого уровня.
Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил Белоруссии благодарность за прием в Минске 1 февраля, а также выразил поддержку суверенитету республики.
Отметим, что после провала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия и ряд ближневосточных стран заявили о намерении существенно нарастить объемы добычи. На этом фоне стоимость нефти марки Brent упала до 32 долларов за баррель.
Россия и Белоруссия, напомним, с начала года не могут договориться о поставках нефти в республику, так как в Минске считают невыгодными предлагаемые Москвой условия.
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