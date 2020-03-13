США пообещали немедленно начать поставки нефти в Белоруссию

В сообщении пресс-службы Госдепа отмечается, что стороны также обсудили варианты наращивания двусторонних деловых связей, в том числе визит в Минск в этом году торговой делегации США высокого уровня.

Кроме того, в ходе разговора Помпео выразил Белоруссии благодарность за прием в Минске 1 февраля, а также выразил поддержку суверенитету республики.

Отметим, что после провала сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, Саудовская Аравия и ряд ближневосточных стран заявили о намерении существенно нарастить объемы добычи. На этом фоне стоимость нефти марки Brent упала до 32 долларов за баррель.

Россия и Белоруссия, напомним, с начала года не могут договориться о поставках нефти в республику, так как в Минске считают невыгодными предлагаемые Москвой условия.

