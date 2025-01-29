Система ПВО предотвратила удар ВСУ по Курской и Белгородской областям

Отмечается, что три беспилотника ВСУ были сбиты в период с 15:25 до 16:45 по местному времени (совпадает с московским). Один беспилотник уничтожили в небе над Курской областью, два — над Белгородской.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил об уничтожении беспилотников ВСУ на подлете к Смоленску.

