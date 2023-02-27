Сирия поблагодарила Россию за помощь в ликвидации последствий землетрясения

Россия внесла большой вклад в ликвидацию последствий недавнего землетрясения в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра местного самоуправления и окружающей среды страны Моатаза Каттана.

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Политик также отметил роль российского центра по примирению враждующих сторон, который, по его словам, помогал в устранении последствий жителям Латакии и Алеппо.

В ликвидации последствий землетрясения в Сирии приняли участие более 50 российских спасателей.

Ранее МЧС России доставило в Сирию два спецборта с 56 тоннамигуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. Всего в республику былодоставлено 336 тонн гумпомощи.

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ТЕГИ:ЗемлетрясениеСирияМЧС РФ
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