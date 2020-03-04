Сирийская армия попыталась сбить турецкий самолет

По предварительным данным, турецкий истребитель уклонился от атаки и прибыл на базу.

Ранее сегодня президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что официальный Дамаск не ведет враждебные действия против Турции.

Напомним, в конце февраля, после гибели в Сирии более 30 турецких военных, Анкара начала операцию «Весенний щит». Турецкая армия наносит удары по позициям сирийских военных, в том числе широко используя беспилотники.

