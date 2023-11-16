Си Цзиньпин: Конфликт Пекина и Вашингтона привел бы к невыносимым последствиям

В ответ президент Соединенных Штатов указал, что соперничество между Пекином и Вашингтоном не приведет к конфликту, а встречу с Си Цзиньпином он назвал «честью и удовольствием».

Китайский лидер отметил, что «мир достаточно велик», чтобы процветали как Китай, так и Соединенные Штаты Америки.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым темам двусторонних отношений, в том числе обсудить связи Китая с Ираном и роль в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

