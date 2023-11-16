Си Цзиньпин: Конфликт Пекина и Вашингтона привел бы к невыносимым последствиям
Глава КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским лидером Джо Байденом в Сан-Франциско заявил, что возможный конфликт между двумя странами привел бы к «невыносимым последствиям», сообщает «РЕН ТВ».
В ответ президент Соединенных Штатов указал, что соперничество между Пекином и Вашингтоном не приведет к конфликту, а встречу с Си Цзиньпином он назвал «честью и удовольствием».
Китайский лидер отметил, что «мир достаточно велик», чтобы процветали как Китай, так и Соединенные Штаты Америки.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует провести с председателем КНР Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым темам двусторонних отношений, в том числе обсудить связи Китая с Ираном и роль в конфликте на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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