В Чечне объяснили появление комиссии для проверки текстов песен

Министр культуры Чечни Хаж-Бауди Дааев раскритиковал в соцсетях артистов-любителей, выступающих перед публикой с несогласованным властями репертуаром. В пресс-службе ведомства позже заявили, что такие артисты подрывают основы традиционной чеченской культуры.

В интервью НСН министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров подчеркнул, что речь идет не о цензуре, а о борьбе с «бескультурьем» и «похабщиной».

«Лично я считаю и уверен, что это правильная попытка ответственного органа навести порядок, положить конец всему, что способствует процветанию безвкусицы, пошлости, разврата, вульгарности, бескультурья, в конце концов, и прочим проявлениям низкопробного нутра отдельных представителей рода человеческого, причем в обход закона. Ни лицензий там нет никаких, ни предприятий или фирм, которые бы этим занимались законно. Сколько можно терпеть эту кустарщину? Так что спасаем нацию, все в порядке, нет здесь никакой цензуры. Комиссия эта существует только для того, чтобы в народ шло то, что соответствует менталитету, то, что призывает к жизнеутверждению, доброте, любви к родине, патриотизму. Посмотрите, что на нашей российской эстраде творится? Это же кошмар какой-то», - заявил он.

Министр также отметил, что было бы неплохо перенять некоторые нормы советской эстрадной жизни, когда артисты на сцене выглядели куда более целомудреннее, нежели сегодня.

«Благодаря такому вниманию государства в отношении пошляков и прочих развратников от «искусства», мы поэтому сегодня с удовольствием смотрим советские фильмы и слушаем советскую музыку. И совершенно спокойно в те времена можно было садиться всей семьей у телевизора и получить удовольствие от настоящего искусства. Никакой цензуры в нашей республике нет. А то, что мы не будем позволять людям, которые, представляясь чеченцами, начинают нести всякий вздор и петь какую-то похабщину – так это нормально. С этим должны бороться все, во всех наших городах и губерниях, во всей стране», - заключил Умаров.

Ранее Умаров в интервью НСН заявил о том, что власти проверяют информацию о том, что уроженку республики якобы похитили в Москве и привезли в Чечню, чтобы насильно выдать замуж.

