Шри-Ланка: вопрос о задержанном самолете «Аэрофлота» рассматривается судом

Вопрос о пассажирском самолете компании «Аэрофлот», который задержали в Шри-Ланке, рассматривается в суде, следует из заявления МИД Шри-Ланки.

МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием самолета «Аэрофлота»

По данным ведомства, вопрос обсуждается по дипломатическим каналам.

На днях власти Шри-Ланки задержали самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, суд запретил ему вылет до 16 июня. «Аэрофлот» приостановит на ближайшее время рейсы в Коломбо.

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ТЕГИ:Шри-ЛанкаАэрофлот
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