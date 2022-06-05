Шри-Ланка: вопрос о задержанном самолете «Аэрофлота» рассматривается судом
5 июня 202204:22
Вопрос о пассажирском самолете компании «Аэрофлот», который задержали в Шри-Ланке, рассматривается в суде, следует из заявления МИД Шри-Ланки.
По данным ведомства, вопрос обсуждается по дипломатическим каналам.
На днях власти Шри-Ланки задержали самолет Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, суд запретил ему вылет до 16 июня. «Аэрофлот» приостановит на ближайшее время рейсы в Коломбо.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru