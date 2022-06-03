«Аэрофлот» приостановит выполнение рейсов на Шри-Ланку

«Аэрофлот» приостановит на ближайшее время рейсы в Коломбо (Шри-Ланка). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, пассажиров авиакомпании, оставшихся в Коломбо, вывезут в Россию 4 и 5 июня.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Шри-Ланка
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