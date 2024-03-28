Шольц подтвердил, что не будет передавать ракеты Taurus Киеву
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику. Шольц указал, что как канцлер должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе, что относится к вопросу Taurus.
«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», — отметил политик.
Ранее канцлер также заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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