Шольц подтвердил, что не будет передавать ракеты Taurus Киеву

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц подтвердил изданию Märkische Allgemeine Zeitung свой отказ поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Шольц: Применение Taurus на Украине требует участия военных ФРГ

Он также отказался отправлять немецких военных в бывшую советскую республику. Шольц указал, что как канцлер должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе, что относится к вопросу Taurus.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», — отметил политик.

Ранее канцлер также заявил, что Германия не будет поставлять Украине свои крылатые ракеты Taurus, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаШольцГерманияКрылатые Ракеты

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