Захарова назвала запрет пролета самолета Лаврова «пещерным методом»

Европа попыталась «пещерным методом» показать единство в своих рядах, запретив пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию, сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Мария Захарова.

В США высказались о решении стран закрыть небо для Лаврова

Она не исключила, что посредством недопуска борта министра в Белград «ряд младонатовцев натравливаются на Сербию».

Захарова подчеркнула, что заблокировать международные контакты РФ невозможно.

Ранее Захарова заявила, что страны, закрывшие небо для авиалайнера главы МИД РФ Сергея Лаврова, — Болгария, Северная Македония и Черногория — таким образом закрыли очередной канал связи.

Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолёта Лаврова на его пути в Сербию.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:СербияЕвропаМИД РФСергей ЛавровМария Захарова
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