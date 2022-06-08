Захарова назвала запрет пролета самолета Лаврова «пещерным методом»
Европа попыталась «пещерным методом» показать единство в своих рядах, запретив пролет самолета главы МИД РФ Сергея Лаврова в Сербию, сообщила официальный представитель российского министерства внутренних дел Мария Захарова.
Она не исключила, что посредством недопуска борта министра в Белград «ряд младонатовцев натравливаются на Сербию».
Захарова подчеркнула, что заблокировать международные контакты РФ невозможно.
Ранее Захарова заявила, что страны, закрывшие небо для авиалайнера главы МИД РФ Сергея Лаврова, — Болгария, Северная Македония и Черногория — таким образом закрыли очередной канал связи.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолёта Лаврова на его пути в Сербию.
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