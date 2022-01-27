НАТО рассматривает вопрос о направлении подразделений в Словакию

НАТО обсуждает возможность направить подразделения в Словакию из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщается на сайте словацкой газеты Pravda.

По его словам, на данный момент это предложение находится на столе переговоров.

Словакия исключила возможность подготовки украинских военных

Ранее министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик призвал Запад перестать вводить санкции в отношении России. В интервью изданию Pravda он заявил, что страны должны торговать друг с другом. Санкции наносят только ущерб, из-за них пострадали в том числе словацкие экспортеры.

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ФОТО: РИА Новости
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