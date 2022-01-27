НАТО рассматривает вопрос о направлении подразделений в Словакию
НАТО обсуждает возможность направить подразделения в Словакию из-за эскалации ситуации на российско-украинской границе, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщается на сайте словацкой газеты Pravda.
По его словам, на данный момент это предложение находится на столе переговоров.
Ранее министр экономики и заместитель председателя правительства Словакии Рихард Сулик призвал Запад перестать вводить санкции в отношении России. В интервью изданию Pravda он заявил, что страны должны торговать друг с другом. Санкции наносят только ущерб, из-за них пострадали в том числе словацкие экспортеры.
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