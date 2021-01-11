«Русофобский курс». В России оценили назначение главой ЦРУ бывшего посла

«Бернс – специалист по России, причем он придерживается откровенно предвзятого, враждебного отношения к нашей стране. У меня впечатление, что он не очень хорошо знает Россию, но считает себя большим специалистом. Когда он был послом в России как дипломат он был не очень сильный, слабенький. Дипломаты себя как он не ведут. Он всегда выступает с одной целью: обвинить Россию во всех проблемах мира. Создать из нее образ врага Соединенных Штатов. И с одной мыслью – нужно наращивать политическое давление на Россию, чтобы изменить нашу систему власти, конкретных лиц, которые ему почему-то не нравятся. То, что его хотят назначить директором ЦРУ, это целенаправленное решение относительно будущей политики вражды в отношении нашей страны», - подчеркнул Орджоникидзе.

С ним солидарен полковник КГБ в отставке Михаил Любимов.

«ЦРУ традиционно работает против России. Но можно кого угодно выдвинуть на пост главы ЦРУ. Поэтому этот знак символический, что Байден будет проводить антироссийский, русофобский курс. Правда, мы к этому привыкли. Можно подумать, что Трамп проводил очень дружественный курс», - отметил он в эфире НСН.

Ранее Орджоникидзе в эфире НСН оценил выдвижение на пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

