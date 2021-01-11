«Русофобский курс». В России оценили назначение главой ЦРУ бывшего посла
Эксперты в эфире НСН объяснили, почему Байден выдвинул на пост директора ЦРУ бывшего посла в России.
Избранный президент США Джо Байден выдвинул на пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) дипломата и бывшего посла в России Уильяма Бернса.
Бернс был послом США в России с 2005 по 2008 годы. В 2011-2014 годах он занимал пост первого заместителя госсекретаря США, а в последние годы является президентом Фонда Карнеги.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН выразил уверенность, что это назначение политического характера.
«Бернс – специалист по России, причем он придерживается откровенно предвзятого, враждебного отношения к нашей стране. У меня впечатление, что он не очень хорошо знает Россию, но считает себя большим специалистом. Когда он был послом в России как дипломат он был не очень сильный, слабенький. Дипломаты себя как он не ведут. Он всегда выступает с одной целью: обвинить Россию во всех проблемах мира. Создать из нее образ врага Соединенных Штатов. И с одной мыслью – нужно наращивать политическое давление на Россию, чтобы изменить нашу систему власти, конкретных лиц, которые ему почему-то не нравятся. То, что его хотят назначить директором ЦРУ, это целенаправленное решение относительно будущей политики вражды в отношении нашей страны», - подчеркнул Орджоникидзе.
С ним солидарен полковник КГБ в отставке Михаил Любимов.
«ЦРУ традиционно работает против России. Но можно кого угодно выдвинуть на пост главы ЦРУ. Поэтому этот знак символический, что Байден будет проводить антироссийский, русофобский курс. Правда, мы к этому привыкли. Можно подумать, что Трамп проводил очень дружественный курс», - отметил он в эфире НСН.
Ранее Орджоникидзе в эфире НСН оценил выдвижение на пост пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
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