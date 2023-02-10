Семья убитой на съемках Алеком Болдуином оператора подала на актера в суд
Семья оператора Галины Хатчинс подала в суд на известного голливудского актера Алека Болдуина, который обвиняется в непредумышленном убийстве женщины на съемках картины в США, сообщает телеканал СВС.
Адвокат Глория Оллред сообщила, что против Болдуина подан гражданский иск от имени родных Хатчинс – ее матери Ольги Соловей, отца Анатолия Андросовича и младшей сестры Светланы Земко.
Ранее Болдуин отказался признавать вину в убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма «Ржавчина».
Напомним, актеру предъявят обвинение по двум пунктам о непредумышленном убийстве.
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