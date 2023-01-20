Прокуратура раскрыла обвинение голливудскому актеру Алеку Болдуину

Каждая статья предусматривает максимальное наказание в виде 18 месяцев лишения свободы. По данным издания Variety, такое заявление сделала прокурор судебного округа Санта-Фе Мэри Кармак-Отвис. Второй обвиняемый — оружейник картины «Ржавчина» Гутьеррес Рид, который зарядил пистолет боевой пулей во время съемок.

По словам Кармак-Отвис, свою вину уже признал первый помощник режиссера Дэвид Холлс, обвиненный в небрежном применении огнестрельного оружия, который передал Болдуину пистолет, из которого он выстрелил в Хатчинс. Холсс получил шесть месяцев испытательного срока без тюремного заключения.

Ранее американская студия начала работу над полнометражным документальным фильмом об операторе Галине Хатчинс. Картина расскажет о жизни и творчестве Хатчинс, а также о ее гибели на съемочной площадке вестерна «Ржавчина».

