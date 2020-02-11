Samsung презентовала складной смартфон Galaxy Z Flip

11 февраля 202023:45

Компания Samsung официально презентовала складной смартфон модели Galaxy Z Flip. Как пишет РИА Новости презентация состоялась в Сан-Франциско (США).

По данным агентства, представитель компании в ходе презентации смартфона заявила, что гаджет изменяет «сам способ взаимодействия с телефоном».

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Новинка выпускается в трех цветах: фиолетовом, черном и золотом. При этом последний будет доступен не во всех странах.

Экран гаджета составляет 6,7 дюйма. Уточняется, что складывать и раскладывать смартфон можно около 200 тысяч раз. При обрести телефон можно будет с 14 февраля, его цена составляет $1380 (около 87,4 тыс. рублей).

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ФОТО: Samsung.com
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