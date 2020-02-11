Samsung презентовала складной смартфон Galaxy Z Flip

Новинка выпускается в трех цветах: фиолетовом, черном и золотом. При этом последний будет доступен не во всех странах.

Экран гаджета составляет 6,7 дюйма. Уточняется, что складывать и раскладывать смартфон можно около 200 тысяч раз. При обрести телефон можно будет с 14 февраля, его цена составляет $1380 (около 87,4 тыс. рублей).

Ранее НСН сообщала, какие телефоны вошли в топ-10 рейтинга самых популярных смартфонов в мире.







