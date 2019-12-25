Назван самый популярный в мире смартфон

Как пишет агентство, топ-10 рейтинга самых популярных смартфонов возглавил iPhone XR (3% продаж). На втором и третьем месте рейтинга - Samsung Galaxy A10 и A50 соответственно (2,6% и 1,9% продаж).

В десятку также вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7, Huawei P30, iPhone 11, Samsung — Galaxy A20. В целом на топ-10 смартфонов пришлось 17% продаж рынка.

Ранее в декабре был нaзвaн список сaмых вaжных и влиятельных гaджетов десятилетия. Рейтинг был состaвлен aмерикaнским еженедельным журнaлом Time.

