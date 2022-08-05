Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг городов с самыми перспективными невестами

Так, 37% пользователей портала считают наиболее перспективными москвичек, 30% — петербурженок, а 29% высказались за жительниц Краснодара. По мнению респондентов, у девушек из этих городов много возможностей для личностного роста. Также здесь расположено большое количество университетов и научных организаций, где можно встретить свою половину.

В топ-5 городов с самыми перспективными невестами вошли Сочи и Казань (27%). Ниже в рейтинге расположились Екатеринбург (24%), Ростов-на-Дону (20%), Самара и Калининград (по 18%), Новосибирск (15%).

Кроме того, опрошенные мужчины рассказали, по каким признакам определяют перспективность и привлекательность избранницы. Так, 62% назвали самым важным критерием честность и верность; 53% предпочитают добродушных и открытых девушек, по 52% оценивают внешние качества, ум и интеллектуальные способности избранницы.

