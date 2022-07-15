Российское посольство: СМИ США дискредитируют РФ из-за мнимой угрозы биооружия

Посольство России в США сообщило о кампании по дискредитации России в американских СМИ, которые пишут о якобы угрозе биологического оружия со стороны российских войск, говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале.

Бастрыкин: Минобороны США разрабатывало биологическое оружие на Украине

Отмечается, что не Москва, а именно Вашингтон «запятнал свою репутацию в данной области». Как напоминает посольство, в марте этого года институт стратегических исследований армии США опубликовал отчет о программе химического и биологического оружия в период войны в Корее. В документе говорилось, что американские ВВС «изыскали дополнительные средства для закупки большого количества химических и биологических авиационных боеприпасов, получили для них испытательный полигон в Канаде и проделали большую концептуальную работу по их применению».

Соединенные Штаты сознательно «затушевывают и затуманивают» свою военно-биологическую деятельность на Украине, заявил ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что с 2014 года США, в рамках своей военно-биологической программы на Украине, работали с возбудителем холеры.

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ТЕГИ:Биологическое ОружиеРоссийское Посольство
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