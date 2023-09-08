Армия России ликвидировала разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные ликвидировали разведывательную группу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.

Минобороны РФ заявило о потерях ВСУ до 225 бойцов на донецком направлении

«Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного», — указал руководитель пресс-центра.

Отмечается, что боевики были уничтожены, один из них взят в плен.

Накануне в Минобороны сообщили, что силы РФ за сутки уничтожили более 100 солдат противника, два танка и четыре БМП на запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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