Армия России ликвидировала разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении

«Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного», — указал руководитель пресс-центра.

Отмечается, что боевики были уничтожены, один из них взят в плен.

Накануне в Минобороны сообщили, что силы РФ за сутки уничтожили более 100 солдат противника, два танка и четыре БМП на запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».

