Армия России ликвидировала разведгруппу ВСУ на южнодонецком направлении
Российские военные ликвидировали разведывательную группу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, передает РИА Новости.
«Ликвидирована разведгруппа ВСУ западнее Новодонецкого, отражена атака группы пехоты противника севернее Приютного», — указал руководитель пресс-центра.
Отмечается, что боевики были уничтожены, один из них взят в плен.
Накануне в Минобороны сообщили, что силы РФ за сутки уничтожили более 100 солдат противника, два танка и четыре БМП на запорожском направлении, напоминает «Свободная пресса».
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