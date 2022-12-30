Российские военные нанесли массированный удар по украинским объектам
Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным вооружением морского и воздушного базирования по украинским целям 29 декабря. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам представителя оборонного ведомства, была атакована система военного управления ВСУ. Также повреждены энергетические объекты, обеспечивающие работу украинских оборонных заводов.
Конашенков отметил, что российским военным удалось достичь своей цели. Они смогли остановить ремонт и производство боеприпасов и техники и помешать отправке резервов ВСУ с запада Украины. Также благодаря повреждению железнодорожных объектов удалось заблокировать в тылу вооружение, отправленное ВСУ другими государствами.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице утром 29 декабря прогремело несколько взрывов. Градоначальник предупредил киевлян о возможных перебоях со светом и водой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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