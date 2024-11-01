В Херсонской области один человек погиб, двое пострадали из-за обстрелов ВСУ
Один человек погиб, еще двое пострадали в результате обстрелов Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
«Вчера... в пгт. Днепряны погиб мирный житель. В Алешках и Голой Пристани по одному человеку получили множественные ранения и контузии», — написал губернатор в Telegram.
Как отметил Сальдо, пострадавших госпитализировали.
Кроме того, глава региона сообщил, что ВСУ обстреляли гражданскую инфраструктуру в восьми населенных пунктах. Всего противник выпустил 50 снарядов.
Ранее стало известно, что один человек погиб в результате атаки украинского беспилотника в Валуйском округе Белгородской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru