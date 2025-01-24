Рогов: ВС России полностью окружили часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке

При этом Рогов отметил, что шансов на выход из окружения у украинских войск нет. Сейчас ведется пошаговая зачистка от украинских солдат кварталов населенного пункта.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соленое в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

