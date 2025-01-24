Рогов: ВС России полностью окружили часть гарнизона ВСУ в Великой Новоселке
Российские войска полностью окружили часть гарнизона ВСУ на юге населенного пункта Великая Новоселка (ДНР). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
При этом Рогов отметил, что шансов на выход из окружения у украинских войск нет. Сейчас ведется пошаговая зачистка от украинских солдат кварталов населенного пункта.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соленое в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru