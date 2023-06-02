Режиссер Оливер Стоун раскритиковал попытки наложить санкции на российский атом
Известный голливудский кинорежиссер Оливер Стоун считает ошибкой попытки ряда стран Евросоюза ввести санкции на атомную отрасль России. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной выходу новой картины «Время атома». По словам кинематографиста, российская ядерная энергетика важна для многих стран, в которых Москва реализует сложные технические проекты.
«Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну – Китай, Россия, США. Я молюсь о мире», – отметил Стоун.
Ранее он обвинил американские власти в разжигании конфликта на Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- После падения на сцене Байден ударился головой при выходе из вертолета у Белого дома
- Бурдинский: В России сформируют две армии и новые подразделения ВС
- Маск подтвердил планы ребрендинга Twitter в X
- Режиссер Оливер Стоун раскритиковал попытки наложить санкции на российский атом
- СМИ: на всей территории Украины объявлена воздушная тревога
- СМИ: «Интер Майами» предложил Месси контракт на $200 млн
- Старовойт: рядом с Курском сбили несколько беспилотников
- РФС назвал самые убыточные футбольные клубы
- Белый дом сообщил о состоянии Байдена после падения
- Медведев: Россия достигла фантастического уровня в выпуске военной техники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru