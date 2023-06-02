Режиссер Оливер Стоун раскритиковал попытки наложить санкции на российский атом

«Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну – Китай, Россия, США. Я молюсь о мире», – отметил Стоун.

Ранее он обвинил американские власти в разжигании конфликта на Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

