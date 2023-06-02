Режиссер Оливер Стоун раскритиковал попытки наложить санкции на российский атом

Известный голливудский кинорежиссер Оливер Стоун считает ошибкой попытки ряда стран Евросоюза ввести санкции на атомную отрасль России. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной выходу новой картины «Время атома». По словам кинематографиста, российская ядерная энергетика важна для многих стран, в которых Москва реализует сложные технические проекты.

Оливер Стоун: США хотели «захватить» Россию

«Русские проделали колоссально важную работу для мира. Мы все должны быть партнерами в этом, мы не должны вести войну – Китай, Россия, США. Я молюсь о мире», – отметил Стоун.

Ранее он обвинил американские власти в разжигании конфликта на Донбассе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:РосатомОливер Стоун

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