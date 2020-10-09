Рекордное число инфицированных COVID-19 за сутки зафиксировали в Канаде

Умерли с начала пандемии 9 557 пациентов к ковидом, а за последние сутки - 16.

23 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в Канаде началась вторая волна пандемии. По его оценкам, она может быть хуже, чем первая.

Между тем, люди, переболевшие коронавирусом, сообщают о появлении странных симптомов. В частности, о жжении в области стоп, внезапных провалах в памяти, появлении бессонницы, необъяснимых кожных высыпаниях, онемении лица и тела, выпадении волос и проблемах с сердцем, передает РИА ФАН.



