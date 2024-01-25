СМИ: Однопартийцы Байдена называют его аутсайдером президентской гонки

Однопартийцы президента США Джо Байдена непублично называют его аутсайдером президентской гонки, сообщает Bloomberg.

Сообщается, что партия теряет избирателей на фоне экономических проблем в стране, включая высокие цены, а также из-за войны в Газе. На это фоне политики находят Дональда Трампа главным соперником действующего президента.

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Ранее экс-президент США и соперник Байдена на предстоящих выборах Дональд Трамп заявил, что лидер США Джо Байден выйдет из президентской гонки. Он заявлял также, что Байден откажется от участия в президентских выборах из-за физической и умственной слабости.

Между тем о выходе из президентской гонки заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис, в списке участников праймериз от Республиканской партии остаются Трамп и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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