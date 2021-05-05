В Абхазии вакцинация «Спутником V» начнется после 9 мая

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что вакцинация населения вакциной «Спутник V» начнется после майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Цахнакия, на текущей неделе подготовка к процедуре. График вакцинации власти озвучат на следующей неделе. Отмечается, что первыми вакцину получат медики и работники туриндустрии.

Цахнакия отметил, что Абхазия ожидает от РФ в качестве помощи 30 тыс. доз вакцины в общей сумме. Ранее республику в конце апреля был доставлен первый транш в размере 6,5 тыс. доз вакцины.

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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:АбхазияВакцина
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