В Абхазии вакцинация «Спутником V» начнется после 9 мая

Министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что вакцинация населения вакциной «Спутник V» начнется после майских праздников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Цахнакия, на текущей неделе подготовка к процедуре. График вакцинации власти озвучат на следующей неделе. Отмечается, что первыми вакцину получат медики и работники туриндустрии.

Цахнакия отметил, что Абхазия ожидает от РФ в качестве помощи 30 тыс. доз вакцины в общей сумме. Ранее республику в конце апреля был доставлен первый транш в размере 6,5 тыс. доз вакцины.



