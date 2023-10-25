Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС в своем Telegram-канале сообщило об очередном ракетном обстреле израильского Тель-Авива.

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Утверждается, что удар нанесен в ответ на «массовое истребление» палестинцев в секторе Газа. По информации движения, в пригороде Тель-Авива Ришон-ле-Цион есть разрушения.

Как отмечает ТАСС, в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о попытке обстрела своих позиций с территории Ливана. Израильские военные нанесли по боевикам ответный удар, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
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