Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву
Боевое крыло палестинского движения ХАМАС в своем Telegram-канале сообщило об очередном ракетном обстреле израильского Тель-Авива.
Утверждается, что удар нанесен в ответ на «массовое истребление» палестинцев в секторе Газа. По информации движения, в пригороде Тель-Авива Ришон-ле-Цион есть разрушения.
Как отмечает ТАСС, в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о попытке обстрела своих позиций с территории Ливана. Израильские военные нанесли по боевикам ответный удар, передает «Радиоточка НСН».
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