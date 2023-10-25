Боевое крыло ХАМАС нанесло ракетный удар по Тель-Авиву

Утверждается, что удар нанесен в ответ на «массовое истребление» палестинцев в секторе Газа. По информации движения, в пригороде Тель-Авива Ришон-ле-Цион есть разрушения.

Как отмечает ТАСС, в результате ракетного обстрела пострадали четыре человека.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в среду сообщила о попытке обстрела своих позиций с территории Ливана. Израильские военные нанесли по боевикам ответный удар, передает «Радиоточка НСН».

