Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине
7 апреля 202117:07
Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну в ходе переговоров обеспечить потребности республики в вакцине от коронавируса, передает «Интерфакс».
По словам Пашиняна, первая партия вакцины на 15 тысяч доз прибудет в страну уже в четверг, 8 апреля. Всего стране необходимы порядка 1 млн доз.
Ранее Пашинян предложил Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в Армении.
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7 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru