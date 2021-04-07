Путин пообещал Пашиняну обеспечить потребности Армении в COVID-вакцине

Президент России Владимир Путин пообещал премьер-министру Армении Николу Пашиняну в ходе переговоров обеспечить потребности республики в вакцине от коронавируса, передает «Интерфакс».

По словам Пашиняна, первая партия вакцины на 15 тысяч доз прибудет в страну уже в четверг, 8 апреля. Всего стране необходимы порядка 1 млн доз.

Ранее Пашинян предложил Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в Армении.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусНикол ПашинянВладимир ПутинРоссияАрмения
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