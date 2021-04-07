Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в этой кавказской стране.

Путин на это отметил, что восстановление торговых связей и транспортных маршрутов в Нагорном Карабахе важно для восстановления экономики Армении.

Сейчас в Армении работает советская еще АЭС 1980 года постройки, из двух реакторов действует один чуть более чем на 400 МВт и вырабатывает 45% всей электроэнергии в стране. Ведутся работы по продлению срока ее эксплуатации до 2026 года.



