Пашинян предложил построить новую АЭС в Армении с участием России
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил президенту РФ Владимиру Путину рассмотреть возможность строительства новой атомной электростанции в этой кавказской стране.
Путин на это отметил, что восстановление торговых связей и транспортных маршрутов в Нагорном Карабахе важно для восстановления экономики Армении.
Сейчас в Армении работает советская еще АЭС 1980 года постройки, из двух реакторов действует один чуть более чем на 400 МВт и вырабатывает 45% всей электроэнергии в стране. Ведутся работы по продлению срока ее эксплуатации до 2026 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru