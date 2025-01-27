Пушков: В западных СМИ происходит показательный переворот

СМИ на Западе значительно изменили подход к освещению конфликта вокруг Украины, сообщил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.

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По его словам, там перестали отвергать возможность победы России. Как указал парламентарий, это обусловлено реальной ситуацией на линии соприкосновения и намерениями американского лидера Дональда Трампа вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что скоро проведет переговоры с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
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