Спикера Палаты представителей Маккарти отправили в отставку
Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку своего спикера и члена Республиканской партии Кевина Маккарти, сообщает телеканал NBC News.
Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отставке Маккарти стал его однопартиец Мэтт Гетц. Он выразил недовольство, что спикер пошел на компромисс с Демократической партией и помог избежать шатдауна правительства.
Также Гетц обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал «секретную сделку» о финансировании Украины.
Маккарти ранее выразил уверенность в победе Дональда Трампа на выборах президента США. По его мнению, Республиканская партия поддержит его кандидатуру, передает «Радиоточка НСН».
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