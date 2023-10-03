Спикера Палаты представителей Маккарти отправили в отставку

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции об отставке Маккарти стал его однопартиец Мэтт Гетц. Он выразил недовольство, что спикер пошел на компромисс с Демократической партией и помог избежать шатдауна правительства.

Также Гетц обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал «секретную сделку» о финансировании Украины.

Маккарти ранее выразил уверенность в победе Дональда Трампа на выборах президента США. По его мнению, Республиканская партия поддержит его кандидатуру, передает «Радиоточка НСН».

