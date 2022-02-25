Военные РФ блокировали города Сумы и Конотоп
Российские военные в ходе военной операции на Украине блокировали города Сумы и Конотоп. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что войска ДНР прорвали оборону и вышли к Волновахе. По данным ведомства, более 210 военных объектов Украины выведены из строя.
Кроме того, в Минобороны заявили, что многие вооружения Запада, поставленные в страну, захвачены.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.
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