Военные РФ блокировали города Сумы и Конотоп

Российские военные в ходе военной операции на Украине блокировали города Сумы и Конотоп. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что войска ДНР прорвали оборону и вышли к Волновахе. По данным ведомства, более 210 военных объектов Украины выведены из строя.



Кроме того, в Минобороны заявили, что многие вооружения Запада, поставленные в страну, захвачены.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.



