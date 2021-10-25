Для помощи семье убитого оператора Хатчинс собрали более $175 тысяч
Сумма добровольных пожертвований семье кинооператора Галины Хатчинс, которая погибла от выстрела актера Алека Болдуина на съемках американского вестерна «Ржавчина», превысила $175 тысяч, сообщает телеканал «360».
На призыв помочь семье сотрудницы киноиндустрии откликнулись свыше двух тысяч человек. Некоторые американцы жертвуют по несколько тысяч долларов. Прощание с погибшим оператором прошло 23 октября, на одной из центральных площадей города Альбукерке.
Как сообщалось, специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, назвали неопытной.
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