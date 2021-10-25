Для помощи семье убитого оператора Хатчинс собрали более $175 тысяч

На призыв помочь семье сотрудницы киноиндустрии откликнулись свыше двух тысяч человек. Некоторые американцы жертвуют по несколько тысяч долларов. Прощание с погибшим оператором прошло 23 октября, на одной из центральных площадей города Альбукерке.

Как сообщалось, специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, назвали неопытной.

