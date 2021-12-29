Посольство РФ ответило на требование освободить американского шпиона

Американцы Тревор Рид и Пол Уилан, отбывающие в России наказание, получили свои сроки за совершение тяжких преступлений, поэтому речи об их освобождении не идет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном аккаунте российского посольства в Вашингтоне в Twitter.

Сообщение представителей МИД РФ стало ответом на призыв руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса к российской стороне форсировать освобождение американских подданных, передает Ura.ru.

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Также в ответе российские дипломаты предложили освободить отбывающих наказание в американских тюрьмах Виктора Бута, Романа Селезнева и Константина Ярошенко.

Американец Пол Уилан приговорен в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж, Тревор Рид получил 9 лет за то, что ударил полицейского в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ задержан американец, работавший по контракту с Пентагоном.

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