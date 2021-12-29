Посольство РФ ответило на требование освободить американского шпиона

Также в ответе российские дипломаты предложили освободить отбывающих наказание в американских тюрьмах Виктора Бута, Романа Селезнева и Константина Ярошенко.

Американец Пол Уилан приговорен в России к 16 годам лишения свободы за шпионаж, Тревор Рид получил 9 лет за то, что ударил полицейского в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в попытке шпионажа в пользу РФ задержан американец, работавший по контракту с Пентагоном.

