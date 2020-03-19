Программа учений НАТО изменена из-за коронавируса

Ранее НСН писала, что сбор «ударного кулака» НАТО около российских границ и проведение военных учений способствуют росту международной напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Текст заявления размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

«В апреле-мае 2020 года на территории ряда государств Европы вдоль западной границы России запланированы учения НАТО Defender Europe 2020», — сказано в официальной информации МИД России.

Захарова отметила, что НАТО не скрывает, «потенциальным противником» в рамках готовящихся учений станет Россия. При этом альянс собирает у российских границ «ударный кулак».

