Россия борется с разведкораблями НАТО у Крыма с помощью РЭБ
Корабли НАТО, подходящие к морским границам России в Черном море, не могут получить ценную разведывательную информацию. Связано это с тем, что Россия установила средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые «слепят» корабли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма. В результате флот альянса разворачивается и уходит.
Обычно средства РЭБ используются в реальных условиях противодействия, пишет «Газета.ру». Они в состоянии дезориентировать экипаж и сбить настройки навигационного оборудования.
Крым получил комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН» в 2017 году, сообщает РЕН ТВ.
Военный эксперт Алексей Хлопотов в беседе с URA.ru высказал мнение, что корабли НАТО приближаются к российским границам в Черном море у Крыма, чтобы изучить работу радиотехнических средств.
7 марта Ооициальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сбор «ударного кулака» НАТО коло российских границ и проведение военных учений способствуют росту международной напряженности. Текст заявления размещен на сайте внешнеполитического ведомства.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН объяснил, как Россия может использовать ядерное оружие против Европы и США.
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