Россия борется с разведкораблями НАТО у Крыма с помощью РЭБ

Корабли НАТО, подходящие к морским границам России в Черном море, не могут получить ценную разведывательную информацию. Связано это с тем, что Россия установила средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые «слепят» корабли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма. В результате флот альянса разворачивается и уходит.

Обычно средства РЭБ используются в реальных условиях противодействия, пишет «Газета.ру». Они в состоянии дезориентировать экипаж и сбить настройки навигационного оборудования.