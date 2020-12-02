Депутат Рады обвинил вице-премьера Украины в пьяном дебоше в Турции

Вице-премьер Украины Олег Уруский задержан полицией после пьяного дебоша в турецком отеле, утверждает народный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива.

Речь идет об инциденте в отеле Çırağan Palace Kempinski в Стамбуле, который произошел еще в августе. Во время официального визита в Турцию присутствовал на обеде с турецкими бизнесменами и позже потребовал от посла Сигби автомобиль, чтобы добраться до места проведения свадьбы дочери своего коллеги, депутата Павлюка. Из-за действующих в Турции запретов на проведение мероприятий Урупского и Павлюка зарегистрировали как нарушителей, передает «Украина 112».

Позже Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины опубликовало опровержение данной информации, заявив, что она носит дискредитациоонный характер.

Ранее министра инфраструктуры Украины Владислава Кликлия обвинили в предоставлении заведомо ложных результатов теста на коронавирус перед встречей с главой правительства Казахстана Аскара Мамина.







