Применение «Спутника Лайт» одобрили в Бенине

В сообщении говорится, что вакцина, которая является первым компонентом «Спутник V», была одобрена и как самостоятельный препарат, и в качестве универсального бустера.

Ранее член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по политическим и экономическим причинам, сообщает Ura.ru.

