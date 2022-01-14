Применение «Спутника Лайт» одобрили в Бенине

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» получила разрешение на использовании в Бенине. Об этом сообщается в официальном Twitter вакцины «Спутник V».

Гинцбург: «Спутник V» не нуждается в доработке под омикрон-штамм

В сообщении говорится, что вакцина, которая является первым компонентом «Спутник V», была одобрена и как самостоятельный препарат, и в качестве универсального бустера.

Ранее член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон заявил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не одобряет российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» по политическим и экономическим причинам, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВакцинаСпутник V
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