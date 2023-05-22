Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя
22 мая 202319:27
Писатель Захар Прилепин находится в стабильном состоянии, он сейчас проходит реабилитацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.
У Прилепина также запланирована консультация с врачами научно-медицинских центров для согласования последующих действий для лечения и реабилитации.
Отмечается, что писатель остается в палате интенсивной терапии.
Ранее украинская разведка признала причастность Киева к подрывам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru