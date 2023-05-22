Пресс-служба Прилепина рассказала о состоянии писателя

Писатель Захар Прилепин находится в стабильном состоянии, он сейчас проходит реабилитацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

Подозреваемый в покушении на Прилепина арестован

У Прилепина также запланирована консультация с врачами научно-медицинских центров для согласования последующих действий для лечения и реабилитации.

Отмечается, что писатель остается в палате интенсивной терапии.

Ранее украинская разведка признала причастность Киева к подрывам россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/glebnikitin_nn
ТЕГИ:ГоспитализацияЗахар Прилепин

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